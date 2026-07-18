وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 379 طائرة مسيّرة أوكرانية منذ ساعات الليل..

روسيا: 7 قتلى في هجمات بمسيّرات استهدفت تامبوف وموسكو وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 379 طائرة مسيّرة أوكرانية منذ ساعات الليل..

موسكو/ الأناضول

أعلنت السلطات الروسية، السبت، مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين في هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مقاطعتي تامبوف وموسكو.

وقال حاكم مقاطعة تامبوف (غرب)، يفغيني بيرفيشوف، إن طائرة مسيّرة أصابت مركزا لوجستيا لمنصة التجارة الإلكترونية "وايلدبيريز"، ما أدى إلى مقتل 7 موظفين كانوا يعملون في الوردية الليلية وإصابة 24 آخرين.

وأضاف أن المصابين يتلقون العلاج، مشيرا إلى أن الحريق الذي اندلع في المركز اللوجستي تمت السيطرة عليه.

من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف اندلاع حريق في منشأة لتخزين النفط جراء هجوم بطائرة مسيّرة، موضحا أن فرق الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث.

وأشار إلى إخلاء مستشفى للولادة يقع بالقرب من موقع الحريق ونقل المرضى إلى مؤسسات صحية أخرى.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 379 طائرة مسيّرة أوكرانية منذ ساعات الليل.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.