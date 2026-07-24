روسيا.. 3 جرحى في هجوم جديد يستهدف مستودع لمنصة "وايلدبيريز"

موسكو / الأناضول



أُصيب 3 أشخاص جراء هجوم جديد استهدف مستودعا لمنصة "وايلدبيريز (Wildberries)"، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في روسيا، بمقاطعة لينينغراد، شمال غربي البلاد.

وقال حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو، في بيان الجمعة، إن الهجوم نُفذ بطائرة مسيرة واستهدف مستودعا للمنصة في منطقة فسيفولوجسك، ما تسبب باندلاع حريق وإصابة 3 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى.

وأضاف أن طائرة مسيّرة أخرى أصابت أحد مستودعات منشأة لتربية الدواجن في منطقة كيروف، ما تسبب بانهيار جزئي في المبنى، دون تسجيل إصابات.

من جهتها، أعلنت شركة "وايلدبيريز" تعليق أنشطة بعض مراكزها اللوجستية في المنطقة مؤقتا عقب الهجوم.

وتتعرض مراكز لوجستية تابعة لشركة "وايلدبيريز" خلال الأيام الأخيرة لسلسلة من الهجمات المكثفة بالطائرات المسيّرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن روسيا تشن هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.