روسيا والصين تعتمدان بيانًا مشتركًا لبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب اعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، بياناً مشتركاً بشأن بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب وإرساء نموذج جديد للعلاقات الدولية.

موسكو/ الأناضول

البيان المشترك..

روسيا والصين تدعمان إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل، ونموذجاً جديداً للعلاقات الدولية.

حضّ على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعلى إرساء الديمقراطية في العلاقات السياسية الدولية.

المقاربات الأحادية لحل المشكلات المشتركة، والهيمنة، وجميع أشكال السياسات القمعية، أمورٌ غير مقبولة.

إجبار الدول ذات السيادة على التخلي عن مبادئ حيادها، أمر غير مقبول.

وبحسب الكرملين، نصّ البيان المشترك على أن روسيا والصين تمثلان مركزين مهمين للقوى في عالم متعدد الأقطاب، وتضطلعان بدور بنّاء في الحفاظ على توازن القوى العالمي وتحسين نظام العلاقات الدولية.

وأشار البيان إلى أن التحولات التي يشهدها العالم وتغير موازين القوى الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تسارعت بشكل ملحوظ، مؤكداً أن الأوضاع الدولية باتت أكثر تعقيداً.

وأكد أن روسيا والصين تدعمان إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل، إلى جانب تطوير نموذج جديد للعلاقات الدولية.

وجاء في البيان أيضاً: "يلتزم الطرفان بمبادئ الانفتاح العالمي، والأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، وإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية، وتحسين منظومة الحوكمة العالمية، واحترام تنوع الحضارات والقيم الإنسانية، ويدعوان المجتمع الدولي إلى الالتزام بهذه المبادئ".

وشدد البيان على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والعمل على ترسيخ الديمقراطية في العلاقات الدولية، وبناء اقتصاد عالمي شفاف يخدم مصالح جميع الدول.

ولفت إلى أن المقاربات الأحادية في معالجة القضايا الدولية، وسياسات الهيمنة، وأشكال الإكراه كافة، غير مقبولة.

وأكد أيضاً أنه لا يمكن ضمان أمن أي دولة على حساب أمن دولة أخرى، وأن لكل دولة ذات سيادة الحق في الأمن، مشدداً على ضرورة تسوية النزاعات والخلافات بالطرق السلمية ومعالجة أسبابها الجذرية.

كما أكد البيان أن إجبار الدول ذات السيادة على التخلي عن مبادئ حيادها أمر غير مقبول.

وتطرق إلى أهمية عدم إضعاف منظمة الأمم المتحدة، وضرورة إصلاحها بما يضمن أن تخدم الأمم المتحدة والمؤسسات متعددة الأطراف مصالح جميع الدول.