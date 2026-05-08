روسيا وأوكرانيا توافقان على مبادرة ترامب لوقف إطلاق نار لمدة 3 أيام، وتبادل ألف أسير بين الجانبين

موسكو- كييف / الأناضول

أعلنت روسيا وأوكرانيا، الجمعة، موافقتهما على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 3 أيام، وتبادل ألف أسير بين الجانبين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "حياة الأسرى الأوكرانيين الذين سيعودون إلى ديارهم أهم بالنسبة لنا من الساحة الحمراء".

وأضاف "لذا حصلنا اليوم، في إطار عملية التفاوض التي تجري بوساطة الجانب الأمريكي، على موافقة روسيا لإجراء تبادل أسرى حرب بصيغة ألف مقابل ألف".

وتابع "كما ينبغي تطبيق وقف إطلاق النار في الفترة بين 9 و11 مايو/ أيار، وقد أصدرت تعليماتي لفريقي لإجراء الاستعدادات اللازمة لعملية التبادل".

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للإدارة الأمريكية لمبادراتها في هذا الشأن، مضيفا "نأمل أن تضمن الولايات المتحدة التزام الجانب الروسي بالاتفاقيات".

من جانبه، قال مستشار السياسة الخارجية في الرئاسة الروسية "الكرملين" يوري أوشاكوف للصحفيين في موسكو إن المبادرة المتعلقة بوقف إطلاق النار، ترتبط بالذكرى الـ81 لانتصار الاتحاد السوفيتي السابق على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف "أؤكد أنه بناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق الجانب الروسي على اقتراح ترامب بوقف إطلاق النار لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع "كما تم التوصل إلى اتفاق لتبادل ألف أسير حرب خلال فترة وقف إطلاق النار من 9 إلى 11 مايو، ونرحب بهذه المبادرة".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس ترامب التوصل إلى هدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو/أيار، مؤكدا أن المبادرة جاءت بطلب مباشر منه.

وأضاف "آمل أن يكون هذا بداية نهاية هذه الحرب الطويلة والدامية والصعبة".

والاثنين، قرر الرئيس الروسي إعلان هدنة في أوكرانيا يومي 8 و9 مايو الجاري، بمناسبة "يوم النصر".

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.