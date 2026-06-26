ارتفع عدد الأسرى المتبادلين بين البلدين عبر الوساطة الإماراتية الـ25 إلى 7791 أسيرا

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 320 أسيرا بوساطة إماراتية ارتفع عدد الأسرى المتبادلين بين البلدين عبر الوساطة الإماراتية الـ25 إلى 7791 أسيرا

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الإمارات، الجمعة، نجاح وساطة جديدة بين روسيا وأوكرانيا أفضت إلى تبادل 320 أسيرا مناصفة بين البلدين، ليرتفع إجمالي من شملتهم الوساطات الإماراتية إلى 7 آلاف و791 أسيرا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن عملية التبادل شملت 160 أسيرا روسيًا ومثلهم من الجانب الأوكراني.

وأشارت الخارجية الإماراتية إلى تعاون روسيا وأوكرانيا في إنجاح جهود الوساطة.



وقالت إن ذلك يعكس تقدير البلدين لدور الإمارات وحرصها على دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل للأزمة.

وأضافت أن العملية تمثل الوساطة الإماراتية الـ25 منذ اندلاع الحرب، وتأتي في إطار العلاقات التي تجمع أبوظبي بكل من موسكو وكييف.

وأكدت الوزارة، أن الإمارات ستواصل مساعيها لدعم الحلول السلمية للنزاع والتخفيف من تداعياته الإنسانية، بما في ذلك ملفا الأسرى واللاجئين.

وتواصل الإمارات أداء دور الوسيط بين موسكو وكييف في ملف تبادل الأسرى، إذ أعلنت في 5 يونيو/ حزيران الجاري، نجاح وساطة أفضت إلى إطلاق سراح 370 أسيرا، بعد وساطة أخرى في 24 أبريل/ نيسان الماضي، أسفرت عن تبادل 386 أسيرا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.