روسيا: منفتحون على استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا بوساطة تركية

موسكو/ الأناضول

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن موسكو منفتحة على استئناف المفاوضات الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية بوساطة تركية.

وفي تصريحات للصحفيين في العاصمة الروسية موسكو، الخميس، علَّق بيسكوف على تصريح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي أكد أن أنقرة ستواصل مساعيها لعقد مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ومتابعة جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل للأزمة.

وردا على سؤال حول تقييم الكرملين لاحتمال استئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا بوساطة تركية، أجاب بيسكوف: "نحن ممتنون للطرف التركي في هذا الصدد. في الوقت الراهن لا توجد توقعات على المدى القصير بشأن استئناف مسار التفاوض، ولم نسجل أي مؤشرات بهذا الاتجاه، لكن الجانب الروسي منفتح على هذا المسار".

وحول احتمال تغيير وزير الدفاع الأوكراني، قال: "لا أهمية لمن سيتولى منصب وزير الدفاع. المهم هو وجود شخص في الإدارة الأوكرانية يتحمل المسؤولية ويتخذ القرارات اللازمة بما يتيح التوصل إلى حل سلمي وإنهاء العملية العسكرية الخاصة".

وفي وقت سابق من الخميس، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان إن تركيا يمكن أن تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، أو أي لقاء محتمل بين رئيسي البلدين.

جدير بالذكر أن روسيا تشن منذ 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.