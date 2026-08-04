ومقاطعة لينينغراد تتعرض لهجوم بطائرة مسيَّرة، دون تعليق فوري من كييف..

روسيا: مقتل 5 أشخاص في هجوم مسيَّرات أوكرانية ومقاطعة لينينغراد تتعرض لهجوم بطائرة مسيَّرة، دون تعليق فوري من كييف..

موسكو/ الأناضول

أعلنت السلطات الروسية مقتل 5 أشخاص في هجمات قالت إن طائرات مسيَّرة أوكرانية نفذتها واستهدفت بها مقاطعة موسكو، فيما اندلع حريق في مبنى تابع لشركة بمقاطعة لينينغراد.

وذكر حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف عبر منصة "تلغرام" أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت، صباح الاثنين، لهجوم بطائرات مسيَّرة استهدف المقاطعة.

وأوضح فوروبيوف أن أكبر الأضرار وقعت في محيط منطقة تشيخوف، حيث اندلعت عدة حرائق في المنطقة الصناعية "نوفوسيلكي" جراء الهجوم.

وأكد أن الهجوم أسفر وفق المعلومات الأولية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين، مشيرا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وبيَّن أن أجزاء من إحدى المسيَّرات سقطت في قرية سولنيشكو، ما أدى إلى تضرر منزل وسيارة، وأن المسيَّرات شوهدت أيضا في مناطق فولوكولامسك، وكلين، وتشيخوف، وسيريبريانو-برودسكي.

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة "وايلدبيريس" في بيان، أن مركزها اللوجستي في منطقة كراسني بور بمقاطعة لينينغراد تعرض لهجوم بطائرة مسيَّرة.

وأوضحت الشركة أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق، وأنه لم يسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن أي إصابات.



ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني على ما ذكرته السلطات الروسية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.