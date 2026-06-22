بحسب رئيس الإدارة المعيّنة من قبل روسيا في شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف

روسيا: مقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني بمسيّرات على شبه جزيرة كيرتش بحسب رئيس الإدارة المعيّنة من قبل روسيا في شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف

موسكو/ الأناضول

أعلن رئيس الإدارة المعيّنة من قبل روسيا في شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، مقتل 4 أشخاص جراء هجوم شنته أوكرانيا باستخدام طائرات مسيّرة على شبه جزيرة كيرتش.

وقال أكسيونوف، في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، إن الجيش الأوكراني نفذ هجوماً بطائرات مسيّرة استهدف شبه الجزيرة.

وأضاف أن الهجوم أسفر إلى جانب القتلى، عن إصابة 28 آخرين، وأن الكوادر الطبية قدمت الرعاية الطبية لهم.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، بأن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت منذ ساعات الليل من إسقاط أو اعتراض 407 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة، بما في ذلك العاصمة موسكو، إضافة إلى أجواء بحر آزوف والبحر الأسود.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.