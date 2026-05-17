روسيا: مقتل 3 أشخاص بهجوم أوكراني على موسكو عبر طائرات مسيرة، بحسب حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، فيما لم يصدر عن الجانب الأوكراني تعليق فوري..

موسكو/ الأناضول

أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، الأحد، مقتل 3 أشخاص جراء هجمات "مكثفة" بطائرات مسيّرة شنتها أوكرانيا على العاصمة ومحيطها خلال الليل.

وقال فوروبيوف، في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إن العاصمة موسكو ومناطقها تعرضت منذ فجر اليوم لهجمات "مكثفة" بمسيّرات.

وأكد أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من التصدي للمسيرات، وأن الضحايا قتلوا جراء سقوط أجزاء المسيرات المدمّرة على المنازل.

ولم يصدر عن الجانب الأوكراني تعليق فوري على ما أورده المسؤول الروسي.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.