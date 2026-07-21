متحدث الكرملين ادعى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لنشر قوات للحلف في أوكرانيا

روسيا: لن نسمح بنشر قوات لحلف "الناتو" في أوكرانيا متحدث الكرملين ادعى أن الاتحاد الأوروبي يخطط لنشر قوات للحلف في أوكرانيا

موسكو/ الأناضول

قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح بنشر قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" على الأراضي الأوكرانية.

وادعى بيسكوف في تصريحات أدلى بها للصحفيين في العاصمة موسكو، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لنشر قوات تابعة لحلف "الناتو" في أوكرانيا.

وأضاف: "هذا غير مقبول، ولا يمكننا السماح بمثل هذه الخطوات".

وأفاد بأن روسيا تواصل ما تسميه "العملية العسكرية الخاصة" بهدف منع نشر قوات لحلف "الناتو" داخل أوكرانيا.

وفي سياق آخر، نفى بيسكوف ادعاء أوكرانيا أن منصة التجارة الإلكترونية الروسية "وايلدبيريز" كانت تنقل شحنات للجيش، بعدما استهدفتها طائرات مسيرة أوكرانية.

وزعم أن السلطات الأوكرانية "تواصل استهداف منشآت مدنية"، وأن ذلك تسبب في خسائر للمنصة وشركات صغيرة ومتوسطة.

وأشار إلى أن الحكومة الروسية تتابع هذه القضية.

والأسبوع الماضي، أكد قادة "الناتو" والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك صدر عقب اجتماع "تحالف المتطوعين" من أجل أوكرانيا، المنعقد في باريس، استمرار الدعم السياسي والعسكري والمالي المقدم إلى كييف دون انقطاع.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022 هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.