وزارة الدفاع الروسية ادعت أن السفن المستهدفة كانت تنقل شحنات لصالح الجيش الأوكراني

روسيا تعلن مواصلة استهداف موانئ وسفن بأوكرانيا وزارة الدفاع الروسية ادعت أن السفن المستهدفة كانت تنقل شحنات لصالح الجيش الأوكراني

موسكو/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، مواصلة استهداف موانئ وسفن أوكرانية قالت إنها تُستخدم لأغراض عسكرية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن طائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن في ميناء يوجني، وسفينتين أخريين في ميناء أوديسا، جنوب غربي أوكرانيا.

وادعت الدفاع الروسية أن السفن المستهدفة كانت تنقل شحنات لصالح الجيش الأوكراني.

وسبق للوزارة أن أعلنت خلال الأيام الأخيرة شن هجمات على منشآت للصناعات الدفاعية العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف، وموانئ في منطقتي أوديسا وميكولايف.

كما أعلنت الوزارة استهداف ميناءي أوديسا وتشورنومورسك خلال ليلة الجمعة/ السبت الماضية.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.