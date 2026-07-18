روسيا تعلن مهاجمة ميناءي أوديسا وتشورنومورسك بأوكرانيا

موسكو/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها شنت مجددا هجمات على ميناءي أوديسا وتشورنومورسك جنوبي أوكرانيا، مبررة الهجوم باستخدام الموقعين لأغراض عسكرية.

وذكرت الوزارة في بيان بشأن عمليات الجيش الروسي بأوكرانيا، أن القوات المسلحة شنت ليلا هجوما بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة.

وادعت أن الهجوم استهدف منشآت بنية تحتية وخزانات تستخدم لنقل الوقود والزيوت في ميناء أوديسا، وسفينة حاويات محملة بالذخيرة في ميناء تشورنومورسك.

وأضافت أن الهجوم استهدف أيضا سفينة تنقل شحنات للجيش الأوكراني في منطقة جزيرة الأفعى جنوب غربي البلاد، ومنظومة إطلاق صواريخ "نبتون-2" قرب بلدة ريباكوفكا (جنوب).

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، خلال الأيام الأخيرة، شن هجمات على منشآت للصناعات الدفاعية في العاصمة الأوكرانية كييف، وموانئ في منطقتي أوديسا وميكولايف.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

