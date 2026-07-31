روسيا تعلن استهداف 31 سفينة أوكرانية مستخدمة لأغراض عسكرية

موسكو / الأناضول



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أنها استهدفت 31 سفينة مستخدمة لأغراض عسكرية في أوكرانيا خلال أسبوع واحد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها قدمت معلومات حول أنشطة القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا خلال الفترة بين 25 و31 يوليو/ تموز الجاري.

وأوضح البيان أن الجيش الروسي نفذ خلال هذه الفترة هجمات على موانئ أوكرانية كانت تُستخدم لنقل وتخزين شحنات عسكرية.

وأضاف: "خلال الأسبوع، تم استهداف ما مجموعه 31 سفينة مستخدمة لصالح الجيش الأوكراني، بينها 23 سفينة شحن جاف، و4 سفن شحن سائبة، وقاطرتان، وسفينة رفع، وسفينة إنزال".

وتشن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن مساعيها للانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده أوكرانيا "تدخلا" في شؤونها الداخلية.