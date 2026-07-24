روسيا تعلن استهداف موانئ أوكرانية بأسلحة دقيقة ومسيرات

موسكو/ الأناضول



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن القوات المسلحة نفذت مجموعة هجمات على موانئ أوديسا وإسماعيل وميكولايف الأوكرانية، باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات المسلحة الروسية واصلت خلال ساعات الليل تنفيذ هجمات على أوكرانيا باستخدام أسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية.

وأوضحت أن الهجمات استهدفت مستودعات للوقود والزيوت المعدنية تُستخدم لصالح الجيش الأوكراني في ميناء أوديسا التجاري البحري.

وأضافت: "في ميناء إسماعيل التجاري، تم استهداف البنية التحتية للميناء المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات ذات أغراض عسكرية، إضافة إلى 3 مستودعات لمنصات مسيرة بحرية، بينها مسيرات من طراز ماغورا، ومستودع يضم معدات تابعة للجيش الأوكراني".

كما أفادت الوزارة باستهداف رصيف عائم يُستخدم لتخزين وإنزال المركبات ذاتية التشغيل غير المأهولة تحت الماء في ميناء إسماعيل.

وأشار البيان إلى أن سفينة شحن جافة كانت تقوم بتفريغ حمولتها في ميناء ميكولايف التجاري البحري تعرضت للاستهداف، وكانت تنقل شحنات لأغراض عسكرية.

وتشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.