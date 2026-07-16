بحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية التي قالت إن الهجمات الليلية استهدفت مؤسسات تابعة للصناعات العسكرية الأوكرانية..

روسيا تعلن استهداف منشآت عسكرية في كييف وأوديسا بحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية التي قالت إن الهجمات الليلية استهدفت مؤسسات تابعة للصناعات العسكرية الأوكرانية..

موسكو/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت شن هجمات على منشآت عسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف ومنطقة أوديسا.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، الخميس، أن الهجمات الليلية استهدفت مؤسسات تابعة للصناعات العسكرية في كييف ومرافق في موانئ منطقة أوديسا.

وأضافت أن الضربات التي نُفِّذَت خلال الليل استهدفت في كييف مصنعا لشركة الخدمات اللوجستية "رابيد"، حيث يتم تجميع وتخزين الطائرات المسيَّرة بعيدة ومتوسطة المدى، إضافة إلى مستودع للطائرات المسيَّرة تابع لشركة "كييف-1".

وأشارت إلى أن القوات الروسية نفذت أيضا هجمات على ميناءي أوديسا ويوجني المستخدمَين في نقل وحماية الشحنات العسكرية والوقود والزيوت الخاصة بالقوات الأوكرانية.

وذكرت أن الهجمات نُفِّذَت باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تُطلَق من الجو والبر، إضافة إلى المسيرات.

وكانت الوزارة قد أعلنت خلال الأيام الماضية تنفيذ هجمات مماثلة استهدفت مؤسسات للصناعات الدفاعية في العاصمة كييف، فضلا عن موانئ في منطقتي أوديسا وميكولايف.

جدير بالذكر أن روسيا تشن منذ 24 فبراير/ شباط 2022، هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.