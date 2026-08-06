وزارة الدفاع الروسية قالت إن الهجوم نُفذ بمسيرات قرب أوديسا في البحر الأسود

روسيا تعلن استهداف سفينتين أوكرانيتين "تحملان شحنات عسكرية" وزارة الدفاع الروسية قالت إن الهجوم نُفذ بمسيرات قرب أوديسا في البحر الأسود

موسكو/ الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينتي شحن أوكرانيتين كانتا تنقلان حمولة عسكرية في البحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان الخميس، أن الجيش الروسي يواصل استهداف السفن الأوكرانية.

وأضافت أن الجيش استهدف الأربعاء، سفينتي الشحن في البحر الأسود، جنوبي وشرقي مدينة أوديسا الأوكرانية.

وبحسب الوزارة، فإن السفينتين كانتا تحملان شحنات عسكرية، مشيرة إلى استخدام طائرات مسيّرة في الهجوم.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.