المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، أشارت إلى أن تنفيذ عملية برية ضد إيران من شأنه أن يزيد التوتر، وقد يؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها على الأمن الإقليمي والعالمي..

روسيا تدعو واشنطن وطهران إلى وقف الهجمات والاحتكام للدبلوماسية المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، أشارت إلى أن تنفيذ عملية برية ضد إيران من شأنه أن يزيد التوتر، وقد يؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها على الأمن الإقليمي والعالمي..

موسكو/ الأناضول

دعت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس، ووقف الهجمات فوراً، واللجوء إلى المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بينهما.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو.

وأعربت زاخاروفا عن قلق بلادها إزاء تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت: "ندعو الأطراف إلى ضبط النفس ووقف الهجمات فوراً".

وأكدت أن استهداف البنية التحتية المدنية أمر غير مقبول على الإطلاق، مشددة على أنه لا بديل عن تسوية تستند إلى القانون الدولي، وتأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لجميع دول المنطقة.

وأضافت: "يجب حل الأزمة عبر الدبلوماسية".

وأشارت إلى أن أي عملية برية ضد إيران من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد، وقد تفضي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن التراجع عنها على الأمن الإقليمي والدولي.

كما شددت على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشهدت المنطقة، الأحد والاثنين، جولة جديدة من التصعيد بين إيران وإسرائيل على خلفية قصف الأخيرة الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الأحد.

وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنها نفذت سلسلة هجمات عسكرية ضد إيران، بدعوى الرد على إسقاطها مروحية عسكرية أمريكية الثلاثاء.

وفي ظل مزيج من التعثر والتفاؤل الحذر، تواصل طهران وواشنطن منذ بدء الهدنة الحالية في 8 أبريل/ نيسان الماضي مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وعقب تعثر المفاوضات، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصاراً على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموانئ الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن عبر المضيق إلا بالتنسيق معها، وسط مخاوف متزايدة من انهيار الهدنة واستئناف الحرب، وما قد يترتب على ذلك من ارتفاع في أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم عالمياً.