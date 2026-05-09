روسيا تحيي "يوم النصر" دون استعراض معدات عسكرية ثقيلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضر الاحتفال الرسمي بالذكرى الـ81 لانتصار الاتحاد السوفييتي السابق على ألمانيا النازية

موسكو/ الأناضول

المراسم في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو شهدت هذا العام غياب معدات عسكرية ثقيلة اعتادت روسيا عرضها بانتظام منذ عام 2008

احتفلت روسيا في "يوم النصر" بالذكرى الـ81 لانتصار الاتحاد السوفييتي السابق على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، بمراسم رسمية شارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين، وسط غياب المعدات العسكرية الثقيلة المعهودة كل عام.

وانطلقت الفعاليات التي نُظمت في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو ضمن احتفالات "يوم النصر" بعرض عسكري.

وشارك في المراسم إلى جانب الرئيس بوتين، قادة كل من بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان ولاوس، إضافة إلى ملك ماليزيا.

كما حضر المراسم أعضاء الحكومة الروسية ونواب البرلمان ورجال دين ومحاربون قدامى، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وخلال الفعاليات، تم قطع خدمة الإنترنت المحمول في موسكو.

وشهدت مراسم هذا العام مشاركة محدودة لأسباب أمنية، كما تابعها عدد محدود من الصحفيين الأجانب.

وعقب خطاب بوتين، مرَّت الوحدات العسكرية الروسية في الساحة الحمراء على أنغام الفرقة الموسيقية العسكرية.

وضمت القوات المشاركة وحدات شاركت في "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، إلى جانب جنود كوريين شماليين.

ولم تشارك هذا العام في المراسم المعدات العسكرية التقنية التي اعتادت روسيا عرضها بانتظام منذ عام 2008، مثل الأسلحة والدبابات والعربات المدرعة والطائرات المسيَّرة والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي، وذلك بسبب الوضع الأمني.

وشهدت مدن روسية أخرى أيضا مراسم احتفال بمناسبة يوم النصر في 9 مايو، فيما أُلغيت العروض العسكرية في المناطق الحدودية لأسباب أمنية.

ومن جهة أخرى، أُقيمت هذا العام أيضا فعالية "الفوج الخالد" عبر الإنترنت، وهي فعالية يشارك فيها سنويا آلاف الأشخاص حاملين صور من شاركوا أو أصيبوا أو قُتلوا في الحرب العالمية الثانية.

وكانت روسيا وأوكرانيا، أعلنتا أمس الجمعة، موافقتهما على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق نار مؤقت وتبادل ألف أسير بين الجانبين، على أن تسري الهدنة خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو/أيار الجاري.

وقبله أعلن بوتين هدنة مع أوكرانيا يومي 8 و9 مايو الجاري، بمناسبة "يوم النصر".

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.