بينهم رئيسة هيئة الأركان العامة جيني كارينيان، ردا على قرار كندي، بفرض عقوبات جديدة تستهدف 162 جهة روسية تشمل أفراد ومنظمات وسفنا

روسيا تحظر دخول 103 كنديين إلى البلاد بينهم رئيسة هيئة الأركان العامة جيني كارينيان، ردا على قرار كندي، بفرض عقوبات جديدة تستهدف 162 جهة روسية تشمل أفراد ومنظمات وسفنا

موسكو/ الأناضول

قررت روسيا حظر دخول 103 مواطنين كنديين إلى البلاد، من بينهم رئيسة هيئة الأركان العامة جيني كارينيان.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الثلاثاء، إلى أن الحكومة الكندية تواصل فرض عقوبات على روسيا وتقدم دعما عسكريا وماديا لأوكرانيا.

واعتبرت الوزارة أن ذلك "غير مقبول ويقوض العلاقات الثنائية".

وأوضحت أنه ردا على ذلك تم إدراج 103 كنديين على قائمة العقوبات وفرض حظر "دائم" على دخولهم إلى روسيا.

وشملت القائمة رئيسة هيئة الأركان العامة الكندية كارينيان، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت كندا، في إطار دعمها لأوكرانيا، فرض عقوبات جديدة تستهدف 162 جهة روسية تشمل أفراد ومنظمات وسفنا.