روسيا تحظر تصدير وقود الطائرات حتى 30 نوفمبر المقبل بهدف ضمان استقرار سوق الوقود المحلية، وفق وكالة "تاس"..

الرباط / الأناضول

أعلنت روسيا، الاثنين، حظر تصدير وقود الطائرات "الكيروسين" حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بهدف ضمان استقرار سوق الوقود المحلية.

جاء ذلك وفق ما أوردت وكالة "تاس" الروسية، وسط ارتفاع وتيرة استهداف أوكرانيا لمصافي النفط الروسية خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضحت الوكالة أن "القرار يستثني شحنات وقود الطائرات التي خضعت للتخليص الجمركي قبل سريان الحظر، بالإضافة إلى الشحنات المبرمة بموجب اتفاقيات حكومية دولية، والوقود الموجود في الخزانات المستخدمة بالطائرات أثناء رحلاتها".

ونقلت عن وزير النقل الروسي أندريه نيكيتين، قوله، إن الوزارة لم تسجل أي نقص في وقود الطائرات في السوق المحلية.

وأضاف: "لا يوجد نقص حاليا، وفي جميع الأحوال وفي أي ظرف، فإننا نتخذ الإجراءات بما يخدم مصالح شركات الطيران".

يشار إلى أن الطلب على وقود الطائرات يشهد ارتفاعا على المستوى الدولي خلال موسم العطل الصيفية، حيث سجلت أسعاره قفزة كبيرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفاق في بعض المناطق 100 بالمئة.

في 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الفائت.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار الماضي إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

بموازاة ذلك، تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية ما تسبب في اضطرابات في سلاسل الإمداد وتقلبات في أسعار الطاقة.