روسيا تتهم أوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا ذكرت أن قصفا مدفعيا أوكرانيا استهدف موقع ورشة النقل، ما أدى إلى تضرر سقف المبنى وبعض الحافلات المخصصة لنقل الموظفين..

موسكو / الأناضول

اتهمت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، الجيش الأوكراني بشن هجوم مدفعي على ورشة النقل داخل المحطة.

وذكرت إدارة المحطة في بيان، الأحد، أن قصفا مدفعيا أوكرانيا استهدف موقع ورشة النقل، ما أدى إلى تضرر سقف المبنى وبعض الحافلات المخصصة لنقل الموظفين.

وأشار البيان إلى عدم وقوع إصابات أو اندلاع حرائق جراء الهجوم.

وشدد على أن المحطة تواصل عملها بشكل طبيعي، وأن مستويات الإشعاع في المنطقة لا تزال ضمن الحدود الطبيعية.

وأوضح أن منشآت المحطة تعرضت لهجمات لليوم الثاني على التوالي.

وتُعد زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وكان الجيش الروسي قد سيطر على المحطة في مارس/آذار 2022 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.