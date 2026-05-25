روسيا تبلغ واشنطن بهجمات مرتقبة على كييف وتدعو لإجلاء الدبلوماسيين أعلنت روسيا أنها ستشن هجمات ممنهجة على منشآت الصناعات العسكرية ومراكز اتخاذ القرار والقيادة في العاصمة الأوكرانية..

موسكو/ الأناضول

أوصى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو بإجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية من العاصمة الأوكرانية كييف.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، الاثنين، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وأشار البيان إلى أن لافروف وبتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ الجانب الأمريكي بأن "الجيش الروسي سيبدأ تنفيذ هجمات ممنهجة تستهدف مواقع عسكرية في كييف، ردًا على الهجمات التي تنفذها أوكرانيا ضد المدنيين والمنشآت داخل الأراضي الروسية".

وخلال الاتصال، أوصت موسكو الولايات المتحدة، إلى جانب دول أخرى، بإجلاء موظفي بعثاتها الدبلوماسية ومواطنيها من كييف، حسب البيان.

وشدد البيان على أن لافروف وروبيو أكدا عزمهما "تكثيف الجهود لتحسين عمل البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية، رغم استمرار الخلافات بين البلدين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستشن هجمات ممنهجة على منشآت الصناعات العسكرية ومراكز اتخاذ القرار والقيادة في العاصمة الأوكرانية.

ودعت الخارجية الروسية المواطنين الأجانب وموظفي البعثات الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية إلى مغادرة كييف فورًا، كما طالبت المواطنين الأوكرانيين بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والمباني الحكومية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تواصل روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فيما تشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلاً في شؤونها.