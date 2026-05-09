روسيا بعد تعهد أوكرانيا بعدم مهاجمة احتفالات "يوم النصر": لا نستأذن أحدا عقب مرسوم وقعه زيلينسكي بعدم مهاجمة "الساحة الحمراء" حيث تقام احتفالات النصر الروسية في ذكرى هزيمة ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية..

موسكو - كييف/ الأناضول

تعهدت أوكرانيا رسميا بعدم مهاجمة احتفالات "يوم النصر" الذي تحييه روسيا في ذكرى هزيمة ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، فيما ردت موسكو على هذه الخطوة بالتأكيد على أنها لا تستأذن من أحد لإحياء هذا اليوم الوطني.

وأفادت الرئاسة الأوكرانية، أمس الجمعة، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقع مرسوما "يسمح" بإقامة ​العرض العسكري ​الروسي بمناسبة "يوم النصر"، ⁠ويضمن عدم ​توجيه أي ​أسلحة نحو "الساحة الحمراء"، حيث تقام العروض.

وأوضح المرسوم أن هذه الخطوة تأتي عقب محادثات مع الولايات المتحدة وفي إطار مطالب وغايات إنسانية، على أن يسري المرسوم فور توقيعه ونشره.

بدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف إن بلاده لا تحتاج إلى إذن من أحد لتنظيم العرض العسكري في "يوم النصر" الموافق 9 مايو/ أيار الجاري.

وحذر في تصريحات صحفية، الجمعة، من "مزحات سخيفة" تطال احتفالات النصر الروسية.



وكانت روسيا وأوكرانيا، أعلنتا أمس الجمعة، موافقتهما على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف إطلاق نار مؤقت وتبادل ألف أسير بين الجانبين، على أن تسري الهدنة خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو/أيار الجاري.



وقبله أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان هدنة في أوكرانيا يومي 8 و9 مايو الجاري، بمناسبة "يوم النصر".

​​​​​​​ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.