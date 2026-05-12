يتناول المنتدى بين 12 – 18 مايو الجاري التطورات في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية..

روسيا.. انطلاق أعمال "منتدى قازان" برعاية إعلامية من الأناضول يتناول المنتدى بين 12 – 18 مايو الجاري التطورات في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية..

روسيا/ الأناضول

انطلقت الثلاثاء في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان في روسيا الاتحادية، فعاليات "منتدى قازان: روسيا - العالم الإسلامي".

وتشارك الأناضول في المنتدى الذي تُعقد نسخته الـ 17 هذا العام، بصفة شريك إعلامي عالمي.

ويتناول المنتدى بين 12 – 18 مايو/ أيار الجاري التطورات في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية.

ويشارك في المنتدى ممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات عامة ومالية ومسؤولين من السفارات وسياسيين ومستثمرين ورجال أعمال.

ويهدف المنتدى، الذي انعقد لأول مرة عام 2009، إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي.

ويتضمن المنتدى جلسات وفعاليات متنوعة حول مواضيع تشمل التمويل الإسلامي، وصناعة الحلال، والتعاون الدولي، والاستثمار، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والثقافة، والسياحة، والإعلام.

وفي إطار فعاليات المنتدى ينعقد معرض قازان للمنتجات الحلال، ومعرض "روسيا والعالم الإسلامي للتعاون" الذي يهدف إلى الترويج للمشاريع الاستثمارية والبنية التحتية، والمعرض الدولي للعقارات.

كما سيتم تنظيم فعاليات ثقافية فتشمل: افتتاح عام "قازان - عاصمة الثقافة الإسلامية"، والجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، كما سيقام عرض للأزياء المحتشمة.

يشار أن المنتدى استضاف العام الماضي مشاركين من 96 دولة، وحضر برنامج الأعمال 8440 شخصا، ونظم 200 فعالية و148 جلسة، وغطى الحدث أكثر من 500 ممثل إعلامي.