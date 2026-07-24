في بيان الحكومة الروسية عقب لقاء نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في موسكو..

روسيا: الشراكة مع تركيا في مجال الطاقة تكتسب طابعاً استراتيجياً في بيان الحكومة الروسية عقب لقاء نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في موسكو..

موسكو / الأناضول

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الشراكة في مجال الطاقة بين روسيا وتركيا تكتسب طابعاً استراتيجياً.

وأفادت الحكومة الروسية، في بيان الخميس، أن نوفاك بحث مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال اجتماع عمل في موسكو، مستقبل التعاون في قطاع الطاقة بين البلدين.

وبحسب البيان، قال نوفاك إن التعاون في مجال الطاقة اكتسب أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والعالم، مضيفاً: "الشراكة في مجال الطاقة بين روسيا وتركيا ذات طابع استراتيجي حقيقي".

وأشار إلى أن روسيا لا تزال مورداً موثوقاً للغاز الطبيعي والنفط والموارد الطبيعية الأخرى إلى السوق التركية، لافتاً إلى أن خطي أنابيب الغاز "السيل التركي" و"السيل الأزرق" يعملان بكفاءة عالية.

وأضاف أن مؤسسة "روساتوم" الروسية تواصل أعمال إنشاء محطة "آق قويو" النووية، أول محطة للطاقة النووية في تركيا، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في تأسيس قطاع جديد للطاقة النووية في البلاد.

ودعا نوفاك الوزير بيرقدار إلى المشاركة في فعاليات أسبوع الطاقة الروسي المقرر عقده في موسكو خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جدير بالذكر أن تركيا دشنت أولى مراحل "آق قويو" في أبريل/ نيسان 2023، وتعد أول محطة تركية للطاقة النووية، ومن بين أكبر الاستثمارات بالبلاد، في إطار اتفاق أبرمته مع روسيا عام 2010.