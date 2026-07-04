روسيا.. الدفاع الجوي يسقط 72 مسيّرة استهدفت سانت بطرسبرغ

موسكو / الأناضول



أعلن حاكم مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، ألكسندر بيغلوف، السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 72 طائرة مسيّرة أحبطت من خلالها هجوما واسعا استهدف محطة للنفط في المدينة.

وأكد بيغلوف، في بيان، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الهجوم الذي استهدف محطة النفط الواقعة في منطقة "كيروفسكي".

وأضاف الحاكم الروسي أن السلطات المختصة تمكنت من معالجة المشكلات التقنية الناجمة عن الاستهداف (لم يحدد مصدره)، مشيرا إلى أن إحدى الطائرات المسيّرة سقطت في محيط قصر "بيترهوف" التاريخي، دون أن تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

في المقابل، تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اندلاع حريق في محطة النفط عقب الهجوم.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شؤونها الداخلية.