في بيان صادر عن الخارجية الروسية بشأن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى موسكو خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري.

روسيا: التواصل المنتظم بين بوتين وأردوغان يعزز الحوار السياسي في بيان صادر عن الخارجية الروسية بشأن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى موسكو خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري.

موسكو / الأناضول



قالت وزارة الخارجية الروسية، إن التواصل المنتظم بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان "يلعب دورا محوريا في تطوير الحوار السياسي" بين البلدين.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الروسية، الأحد، بشأن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى موسكو خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضح البيان أن فيدان سيبحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف التطورات في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات المرتبطة بالهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، وسبل تسوية القضية الفلسطينية، إلى جانب الأوضاع في منطقة البحر الأسود وقضايا أمن الملاحة.

وأضاف أن الجانبين سيناقشان أيضا التطورات في سوريا وليبيا، فضلا عن قضايا التعاون الإقليمي في جنوب القوقاز وإزالة العقبات أمام مشاريع النقل والاتصالات وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين سيبحثان كذلك العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.