روسيا: إيران وحدها تملك حق القرار بشأن اليورانيوم المخصب في تعليق لمتحدثة وزارة الخارجية على تصريح للرئيس الأمريكي طالب فيه بضرورة "تسليم اليورانيوم المخصب في إيران إلى الولايات المتحدة لإتلافه"

موسكو / الأناضول

قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن إيران هي الجهة الوحيدة المخولة بالبت في مصير ثروتها من اليورانيوم المخصب.

جاء ذلك تعليقا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالب فيها بضرورة "تسليم اليورانيوم المخصب في إيران إلى الولايات المتحدة لإتلافه، أو تدميره في مكانه تحت إشراف وتفتيش دولي".

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو، الخميس، إن "اليورانيوم المخصب هو ملك خالص لإيران، وطهران وحدها هي التي تملك حق القرار السيادي بشأن ما يجب فعله به. والكلمة الفصل والوحيدة في هذا الشأن تعود إليها بالكامل".

والاثنين، قال ترامب في تدوينة عبر منصة "تروث سوشال": "إما أن يتم تسليم اليورانيوم المخصب فورا إلى الولايات المتحدة لينقل إلى هناك ويُدمَّر، أو ـ وهو الخيار المفضل ـ أن يُدمَّر في موقعه بالتعاون والتنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أو في موقع آخر مقبول، على أن تكون هيئة الطاقة الذرية، أو ما يعادلها، شاهدة على هذه العملية وهذا الحدث".

ويمثل الملف النووي أحد أبرز القضايا الخلافية بين واشنطن وطهران، إذا تطالب الولايات المتحدة بتدمير اليورانيوم الإيراني بالكامل وتدعي أنه تهديد لها ولإسرائيل ولدول المنطقة، فيما تقول إيران إن هذا الملف حق سيادي ويستخدم "لأغراض مدنية".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه "مصالح أمريكية" في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الفائت.

وأعلنت إيران في مارس/ آذار المنصرم إغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن إلا بتنسيق معها، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي، فيما تفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل السابق حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها تلك الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

ومؤخرا، أعلن ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال مع إيران ودول في الشرق الأوسط، على أن يتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

