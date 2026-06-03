نائب وزير الخارجية الروسي دعا إلى عدم اختبار مدى جدية موسكو في هذا الشأن

روسيا: أي مساس بوحدة أراضينا قد يواجه برد نووي نائب وزير الخارجية الروسي دعا إلى عدم اختبار مدى جدية موسكو في هذا الشأن

سانت بطرسبرغ/ الأناضول

حذّر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الأربعاء، من أن أي محاولة للمساس بوحدة الأراضي الروسية قد تدفع موسكو إلى استخدام السلاح النووي.

وفي تصريح للصحفيين على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي، قال ريابكوف، إن العقيدة العسكرية الروسية تحدد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف: "إذا حاول أي طرف معتدٍ، بما في ذلك الدول غير النووية، المساس بوحدة أراضي روسيا، فإن أسوأ السيناريوهات قد يؤدي إلى رد باستخدام السلاح النووي".

وشدد المسؤول الروسي، على ضرورة التعامل بجدية مع هذه التحذيرات.



وقال: "لا تحاولوا اختبار ما إذا كانت روسيا جادة في هذا الأمر أم لا".

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.