روساتوم: مسيّرة أوكرانية أصابت وحدة طاقة بمحطة زابوريجيا النووية

موسكو/ الأناضول

أعلن المدير العام لمؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، السبت، أن طائرة مسيّرة أوكرانية أصابت إحدى وحدات الطاقة في محطة زابوريجيا النووية، الأكبر من نوعها في أوروبا.



وقال ليخاتشوف، في بيان، إن أوكرانيا نفذت هجوما بطائرة مسيّرة انتحارية استهدف محطة زابوريجيا النووية، ما أدى إلى وقوع انفجار.

وأوضح أن المسيّرة أصابت مبنى التوربينات التابع لإحدى وحدات الطاقة في المحطة.



وأضاف: "لم تتضرر المعدات الرئيسية نتيجة الانفجار، لكن ثقبا تشكل في جدار غرفة التوربينات".

ووصف ليخاتشوف، الهجوم بأنه "متعمد"، محذرا من أن تداعيات مثل هذه الحوادث قد تتجاوز حدود روسيا وأوكرانيا.

وقال: "أصبحنا اليوم أقرب بخطوة إلى حادث قد يؤثر على الأرجح حتى في الأشخاص الذين يعيشون بعيدا جدا عن الحدود الروسية والأوكرانية ويعتقدون أنهم في أمان تام".

وتُعد محطة زابوريجيا، أكبر منشأة نووية في أوروبا، وسيطرت القوات الروسية عليها في مارس/آذار 2022 بعد أسابيع من بدء الحرب في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.