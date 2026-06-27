تدوينة للرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته..

رودريغيز: ترامب تعهد بدعم جهود الإغاثة في فنزويلا إثر الزلزال تدوينة للرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته..

أنقرة/ الأناضول

قالت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بدعم عمليات الإنقاذ والإغاثة عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد.

وأوضحت رودريغيز في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، أنها تحدثت هاتفيا مع الرئيس ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو.

وأشارت إلى أن ترامب وروبيو أكدا خلال الاتصال دعم الولايات المتحدة لفنزويلا في هذه المرحلة الصعبة.

وأضافت أنهما "جددا التزامهما بدعم جهود الاستجابة من خلال إرسال فرق الإنقاذ، والمعدات الخاصة، وتقديم الدعم لتوفير الملاجئ المؤقتة، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى الأسر المتضررة".

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.

ووفق آخر حصيلة معلنة، بلغ عدد ضحايا الزلزال المزدوج 920 قتيلا، فضلا عن إصابة 3 آلاف و360 شخصا.