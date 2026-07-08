الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في بيان مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل قمة الناتو في أنقرة..

روته يشيد بترامب: لولاه لما زاد حلفاء الناتو إنفاقهم الدفاعي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في بيان مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل قمة الناتو في أنقرة..

بروكسل/ الأناضول

أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، وبدوره في زيادة الإنفاق الدفاعي لدى حلفاء الناتو، قائلا: "لو لم تكن في هذا المنصب، لما تحقق أي من ذلك".

وجاءت تصريحات روته في اليوم الثاني من قمة الناتو في أنقرة، خلال بيان مشترك مع الرئيس ترامب أمام الصحفيين، الأربعاء، قبيل الجلسة الرئيسية التي تجمع رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة.

وقال روته إن الولايات المتحدة أضعفت القدرات النووية والصاروخية الباليستية لإيران، معتبرا أن ذلك مهم لأمن إسرائيل والشرق الأوسط، وكذلك لأمن الولايات المتحدة والعالم.

وتوجه روته إلى ترامب قائلا: "ما حققتموه هو حقا انتصار كبير".

وأوضح أن كندا والحلفاء الأوروبيين زادوا إنفاقهم الدفاعي في عامي 2025 و2026، بمجموع 258 مليار دولار مقارنة بعام 2024.

وتابع الأمين العام للناتو: "أقولها بوضوح: لو لم تكن في هذا المنصب، لما تحقق أي من ذلك".

وأردف: "كان لروسيا تأثير بلا شك، لكن تأثيركم أنتم أيضا كان كبيرا جدا. هذا انتصار كبير حقا. أنتم من حققتموه".

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) للمرة الثانية في تاريخها، بعد استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه الحلف ومنظومة الأمن العالمية.