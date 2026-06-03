في تصريح لأمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي..

روته: واشنطن تواصل تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت رغم أزمات الشرق الأوسط في تصريح لأمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي..

بروكسل/ الأناضول

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تواصل تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت باك 2 وباك 3 بشكل يومي وأسبوعي، رغم التطورات العسكرية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب اجتماع مجلس الناتو–أوكرانيا في كييف.

وقال روته إن روسيا تبدو "أكثر يأساً" في مواجهة أوكرانيا، مشيراً إلى أن خسائرها البشرية تجاوزت 30 ألف جندي شهرياً، وهو ما يفوق إجمالي خسائر الاتحاد السوفيتي خلال عشر سنوات من الحرب في أفغانستان خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف أن حلف الناتو يدين "العدوان الروسي" ويواصل الدعوة إلى تحقيق السلام عبر المفاوضات.

وأوضح روته أنه وصل إلى كييف برفقة ممثلين عن الدول الأعضاء الـ32 في الناتو لتأكيد استمرار دعم أوكرانيا.

وشدد على أن الولايات المتحدة تبذل أقصى ما بوسعها لتزويد كييف بصواريخ باتريوت الاعتراضية الحيوية.

وقال: "أستطيع الدفاع عن الولايات المتحدة هنا، لأنني أعتقد أنها تبذل كل ما في وسعها لإرسال صواريخ باتريوت باك 2 وباك 3 إلى أوكرانيا".

وأكد أن واشنطن تواصل تزويد أوكرانيا بالمعلومات الاستخباراتية الحساسة، موضحاً أن التحدي الرئيسي لا يتعلق بالإرادة السياسية، بل بوتيرة الإنتاج العسكري.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتواصل بشكل مباشر مع شركات الصناعات الدفاعية لزيادة الإنتاج، مضيفاً أنه تحدث مع أحد المديرين التنفيذيين لشركات التصنيع الدفاعي عقب اجتماع في البيت الأبيض ولاحظ حجم الضغوط التي يمارسها ترامب لتسريع وتيرة الإنتاج.

وختم روته بالقول إن استمرار تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا رغم الحرب في الشرق الأوسط يعد "خبراً جيداً"، لكنه شدد على ضرورة ضمان تلبية احتياجات كييف العسكرية على المديين المتوسط والطويل.

بدوره، قال الرئيس زيلينسكي إن إنهاء الحرب مع روسيا لا يبدو أولوية لدى الولايات المتحدة في الوقت الراهن، معرباً عن استعداده لإجراء مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل وضع حد للصراع.

وأوضح أن بلاده تنتظر منذ فترة طويلة وصول الوفد الأمريكي المكلف بالمفاوضات لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأضاف: "أعتقد أن القضية الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هي إيران، ثم تأتي أوكرانيا بعد ذلك".

واعتبر زيلينسكي أن الأزمة الأوكرانية لم تعد في صدارة الاهتمام الأمريكي، قائلاً: "بدلاً من الانتظار في الطابور إلى أن تنتهي جميع النزاعات في العالم، أنا مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين لإنهاء هذه الحرب".

وفي الشأن الميداني، أكد زيلينسكي أن القوات الروسية تواصل شن هجمات جوية مكثفة على أوكرانيا، مشيراً إلى أن الجيش الأوكراني نفذ خلال الليلة الماضية ضربات استهدفت مواقع داخل روسيا رداً على الهجمات الأخيرة.

وقال: "تعرضت أوكرانيا قبل يوم لهجوم واسع النطاق، وقد ردَدنا على ذلك".

كما كشف زيلينسكي عن تعاون بلاده مع عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا والنرويج وألمانيا والسويد والدنمارك وإيطاليا، للعمل على تطوير منظومة أوروبية للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، واصفاً المشروع بأنه معقد لكنه ضروري.

وأشار إلى أن ست دول إضافية أبدت رغبتها في الانضمام إلى برنامج "قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا" الخاص بشراء الأسلحة، مؤكداً أن كييف تسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من المعدات العسكرية، خاصة من الولايات المتحدة.

وأكد أن بلاده ستشارك في قمة حلف الناتو المقرر عقدها في أنقرة خلال يوليو/تموز المقبل، حيث ستجري مباحثات تتعلق بالضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف.