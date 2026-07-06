روته: عقد قمة الناتو في أنقرة مهم للغاية

Ali İhsan Çam, Mahmut Nabi
06 يوليو 2026•تحديث: 06 يوليو 2026
أنقرة/ الأناضول
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته إن انعقاد قمة الحلف في العاصمة التركية انقرة مهم للغاية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي في أنقرة، الاثنين، عشية قمة قادة الحلف.
وأوضح روته أن دول الحلف ترفع من قدراتها نتيجة للاستثمارات التي قامت بها على مر السنين.
وأضاف: "قيادة تركيا داخل حلف الناتو مهمة وموقعها على الخريطة مهم كما أن انعقاد (قمة الناتو) هنا في أنقرة مهم للغاية".
وشدد على أن الحلف سيعزز اقتصاداته من أركنساس الأمريكية حتى أنقرة، من خلال استثمارات في الصناعات الدفاعية.
يتبع///