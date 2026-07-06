الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: الحلف يرفع من قدراته نتيجة للاستثمارات التي قام بها على مر السنين..

روته: عقد قمة الناتو في أنقرة مهم للغاية الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: الحلف يرفع من قدراته نتيجة للاستثمارات التي قام بها على مر السنين..

أنقرة/ الأناضول

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته إن انعقاد قمة الحلف في العاصمة التركية انقرة مهم للغاية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي في أنقرة، الاثنين، عشية قمة قادة الحلف.

وأوضح روته أن دول الحلف ترفع من قدراتها نتيجة للاستثمارات التي قامت بها على مر السنين.

وأضاف: "قيادة تركيا داخل حلف الناتو مهمة وموقعها على الخريطة مهم كما أن انعقاد (قمة الناتو) هنا في أنقرة مهم للغاية".

وشدد على أن الحلف سيعزز اقتصاداته من أركنساس الأمريكية حتى أنقرة، من خلال استثمارات في الصناعات الدفاعية.

يتبع///