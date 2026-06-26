أمين عام الناتو مارك روته: شركة أسيلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على كل عضو في الحلف

روته: ثورة الصناعات الدفاعية في تركيا ستفيد جميع دول الناتو أمين عام الناتو مارك روته: شركة أسيلسان التركية تقود ثورة في الصناعات الدفاعية ستعود بالنفع على كل عضو في الحلف

بروكسل/ الأناضول

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الخميس، إن شركة أسيلسان التي تعتبر أكبر شركة إلكترونيات دفاعية في تركيا، تقود ثورة في الصناعات الدفاعية، ستعود بالنفع على كل عضو في الحلف.

جاء ذلك في كلمة له في المجلس الأطلسي، على هامش زيارته إلى واشنطن، في إطار التحضيرات لقمة أنقرة المقررة في 7 و8 يوليو/ تموز القادم.



وأكد روته، أن قمة أنقرة ستُظهر قوة الردع للحلف ووحدته وقدراته الدفاعية.

وشدد على أن حلف الناتو سيظهر خلال القمة استعداده للدفاع عن جميع حلفائه وعن كل شبر من أراضيه.



وأشار روته، إلى أن أكبر توقعاته من القمة هي حدوث تحول تاريخي في الاستثمارات الدفاعية.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ قرار تاريخي في قمة لاهاي بتخصيص 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع بحلول عام 2035.



وأضاف روته، أن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا تجاوزت هذا الهدف بالفعل، في حين أن ألمانيا تسير على الطريق الصحيح لمضاعفة إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2029.

ونوه بتخصيص الحلفاء الأوروبيين وكندا ما بين 2016 و2026 نحو 1.2 تريليون دولار إضافية للإنفاق الدفاعي.



وفي هذا الصدد، أشار روته، إلى أن الاستثمارات الدفاعية ارتفعت بنحو 20 بالمئة في عام 2025.

وأردف روته: "هذا التطور نقطة تحول"، مؤكدا أن هذا التحول في الإنفاق الدفاعي كان من المستحيل تصوره قبل عقد من الزمن.

وشدد على أن مشهد التهديدات لعب دورا في هذا التحول، لكن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعبت أيضا دورا حاسما.

وأوضح روته، أنه في ظل تزايد الطلب على القدرات الدفاعية بات من الضروري امتلاك قدرة إنتاجية قادرة على تلبية هذا الطلب المتصاعد.

وقال إن الصناعات الدفاعية والتقنيات المبتكرة ستكون بارزة في قمة أنقرة.



وأضاف روته: "في أنقرة؛ أتوقع أن أرى الصناعة والابتكار يشاركان في العملية حتى نتمكن من توفير القدرات اللازمة للردع الموثوق والدفاع الفعال".

وتابع: "نهدف لإحداث تحول جذري في الصناعات الدفاعية عبر الأطلسي، فما نحتاجه وما نحاول تشجيعه هو ثورة حقيقية في الصناعات الدفاعية".

وذكر روته، أنه زار تركيا خلال فترة الربيع والتقى بمهندسين شباب في شركة أسيلسان المتخصصة بالصناعات الإلكترونية العسكرية.



وواصل: "تقود أسيلسان ثورة الصناعة الدفاعية في تركيا، الأمر الذي سيعود بالنفع على كل عضو في الحلف".

ولفت روته، إلى أن قمة أنقرة ستعرض الفرص في قطاع الصناعات الدفاعية.



وكشف أنه سيتم الإعلان عن عقود جديدة بعشرات المليارات من الدولارات.

وأردف: "التعاون في مجال الصناعات الدفاعية الممتد من أرلينغتون (تُعد مركزا مهما لعدد من المؤسسات الدفاعية والعسكرية الأمريكية) إلى أنقرة، سيعزز الأمن ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل على جانبي الأطلسي".

وقال روته، إن تعزيز الصناعات الدفاعية يجب أن يتم بشكل "عابر للأطلسي"، وأن ندرك أن هذه القاعدة الصناعية تمتد من كاليفورنيا إلى تركيا.

وأشار إلى أن لدى تركيا نحو 3 آلاف شركة لصناعات الدفاع تعمل ضمن الحلف، مؤكدا أنه سيتم تنظيم "يوم كبير للصناعات الدفاعية" خلال قمة أنقرة.

كما شدد روتّه، على أهمية تكامل الصناعات الدفاعية في أوروبا وأمريكا الشمالية، مشيرا إلى أن الشركات الأوروبية تستثمر مبالغ طائلة في الولايات المتحدة، وأن الحلفاء الأوروبيين اشتروا معدات دفاعية أمريكية بمليارات الدولارات العام الماضي.

ومع ذلك، لفت إلى أن وتيرة الإنتاج في كل من أوروبا والولايات المتحدة لا تواكب الطلب، وأن طاقة الصناعات الدفاعية بحاجة إلى زيادة سريعة.

وذكر روته، أن قمة أنقرة ستكون بمثابة اجتماع لعرض تنفيذ القرارات التي اتُخذت في لاهاي العام الماضي، وأن الهدف الرئيسي للقمة هو إظهار التزام الحلفاء بتعهداتهم في مجالات الإنفاق الدفاعي، والتصنيع الدفاعي، والردع.

وأكد أن أهم رسالة للقمة ستكون أن حلف الناتو على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسه، وأن الحلف سيواصل العمل بوحدة لتعزيز قدراته الردعية.

وقال أمين عام الناتو: "أعتقد أن قمة أنقرة مهمة للغاية، بل ربما أهم من قمة لاهاي، لأن الالتزامات التي تم التعهد بها رائعة".