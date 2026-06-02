روبيو يواجه احتجاجات بالكونغرس بسبب إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية

واشنطن/ الأناضول

واجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، احتجاجاً داخل مبنى الكونغرس، قبيل مشاركته في جلسة مخصصة لمناقشة مشروع موازنة وزارة الخارجية لعام 2027، في أول ظهور له أمام المشرعين منذ اندلاع الحرب مع إيران.

وتجمع عدد من المحتجين في أحد ممرات مبنى الكونغرس فور وصول روبيو، مطالبين بإعادة تفعيل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي أُغلقت سابقاً ضمن إعادة هيكلة برامج المساعدات الخارجية.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "أفرجوا عن التمويل، أوقفوا الابتزاز"، ورددوا هتافات من بينها: "يموت طفل كل 30 دقيقة" و"روبيو يكذب".

وعقب ذلك، نفذ المحتجون اعتصاماً داخل الممرات وأغلقوا أحد الممرات المؤدية إلى قاعة الجلسة، قبل أن تقوم الشرطة باعتقالهم تباعاً.

وبعد إخلاء الممر، دخل روبيو إلى قاعة اللجنة، حيث بدأت جلسة الاستماع الخاصة بمناقشة موازنة وزارة الخارجية لعام 2027.

ويُعد هذا أول مثول لروبيو أمام الكونغرس منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وفي 20 يناير/كانون الثاني 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتجميد معظم برامج المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً لمراجعتها.

وفي فبراير/شباط 2025، أعلنت الإدارة الأمريكية وقف الجزء الأكبر من أنشطة الوكالة، قبل أن تبدأ لاحقاً عملية دمج عدد من مهامها ضمن وزارة الخارجية.

ومطلع يوليو/تموز 2025، أُعلن رسمياً استكمال نقل معظم صلاحيات الوكالة إلى وزارة الخارجية، ما أنهى عملياً دورها بصيغتها السابقة بعد أكثر من ستة عقود على تأسيسها عام 1961.