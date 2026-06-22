خلال الفترة ما بين 23-25 يونيو الجاري، بحسب بيان الخارجية الأمريكية..

روبيو يجري زيارة إلى الإمارات والكويت والبحرين خلال الفترة ما بين 23-25 يونيو الجاري، بحسب بيان الخارجية الأمريكية..

أنقرة / الأناضول



أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن الوزير ماركو روبيو سيزور الإمارات والكويت والبحرين، خلال الفترة ما بين 23-25 يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، إن زيارة روبيو ستركز على قضايا مثل الاتفاق المبرم مع إيران والمرور الكامل والآمن والحر عبر مضيق هرمز، والأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الأمريكي اجتماع مجلس التعاون الخليجي في البحرين؛ لمناقشة الأولويات المشتركة في المنطقة.

وانطلقت الأحد، محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورغنشتوك، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.