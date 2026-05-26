وزير الخارجية الأمريكي قال إنه "سيكون هناك اتفاق، إما اتفاق جيد أو لا اتفاق على الإطلاق"..

روبيو: هناك توافق قوي بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران وزير الخارجية الأمريكي قال إنه "سيكون هناك اتفاق، إما اتفاق جيد أو لا اتفاق على الإطلاق"..

أنقرة / الأناضول

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن هناك توافقا قويا بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب بين البلدين.

وأفاد روبيو الذي يزور الهند، في تصريحات للصحفيين الثلاثاء، أن المضائق البحرية يجب أن تظل مفتوحة للاستخدام دون عوائق ودون رسوم عبور، وأن يدخل ذلك حيز التنفيذ فور التوصل إلى أي اتفاق.

وأضاف: "أعتقد أن هناك توافقا وتفاهما قويين بشأن شكل المسودة الأولية"، لافتا إلى أن حل الخلافات بشأن نص الاتفاق قد يستغرق بضعة أيام.

وتابع: "لذلك سيتعين علينا معالجة هذه القضايا واحدة تلو الأخرى، سيكون هناك اتفاق. إما اتفاق جيد أو لا اتفاق على الإطلاق".

والأحد، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف مفاوضات تهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني.

ومساء السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود "اتفاق" مع إيران، مع اقتراب الكشف عن تفاصيله.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/ شباط عقب هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.