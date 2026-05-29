روبيو: ملتزمون بتثبيت مخرجات محادثات لبنان مع إسرائيل ودعم سيادته

بيروت/ الأناضول

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الجمعة، إن بلاده ملتزمة بتثبيت مخرجات محادثات لبنان مع إسرائيل التي استضافتها واشنطن.

وأكد روبيو، دعم الولايات المتحدة سيادة لبنان على كامل أراضيه.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه روبيو مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، بحثا خلاله الأوضاع في لبنان والتطورات بالمنطقة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على البلاد رغم إعلان وقف إطلاق النار، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وجرى خلال الاتصال "استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الراهنة"، بحسب البيان.

وشدد عون، على "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، باعتباره المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة".

من جهته، جدد الوزير روبيو، بحسب البيان اللبناني، "التزام الإدارة الأمريكية الاستمرار في مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة، ودعم استقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه، وحقه الطبيعي والكامل في تقرير مصيره".

من جهتها، ذكرت السفارة الأمريكية ببيروت، في بيان، أن "روبيو أكد لعون، أن حزب الله، يتحمل المسؤولية الكاملة عن القتال الدائر مع إسرائيل".

وأضاف البيان، أن روبيو، "أشاد بشجاعة عون ورؤيته في السعي إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، في حين يواصل حزب الله محاولاته لعرقلة هذه المحادثات على حساب الشعب اللبناني".

وشدد روبيو، وفق البيان، على "ضرورة أن يوقف الحزب هجماته واستفزازاته فوراً لتمكين خفض التصعيد".

وتابع أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل حكومة لبنان في سعيها لاغتنام هذه الفرصة التاريخية لتحقيق السلام وإعادة الإعمار وبناء مستقبل أفضل لشعبها".

ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتتسبب هذه الخروقات في مقتل وإصابة مدنيين لبنانيين بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، فضلا عن تدمير منشآت ومبان مدنية منها مدارس ومراكز صحية ودور عبادة من مساجد وكنائس.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3 آلاف و355 قتيلا و10 آلاف و95 جريحا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

وتجري تل أبيب وبيروت مفاوضات مباشرة برعاية أمريكية للتوصل إلى توافقات تنهي الحرب على لبنان.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.