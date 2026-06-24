روبيو: جولة جديدة من المباحثات الفنية بين واشنطن وطهران نهاية يونيو وزير الخارجية الأمريكي رجح انعقاد المفاوضات المرتقبة في سويسرا

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الوفود المشاركة في المباحثات الفنية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ستجتمع مجددا الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها، الأربعاء، على هامش زيارته إلى الكويت، وفقا لما نقلته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأضاف روبيو، أن الوفود الفنية لواشنطن وطهران ستجتمع مجددا في 29 أو 30 يونيو/حزيران الجاري، مرجحا أن يكون الاجتماع في سويسرا أيضا.

وأوضح أن مسؤولين من وزارتي الخارجية والطاقة الأمريكيتين سيشاركون أيضا في المحادثات المرتقبة على المستوى الفني.

وفي هذا الصدد، قال الوزير الأمريكي إن على طهران الالتزام بالتعهدات التي ستقدمها خلال المفاوضات.



وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمتلك خيارات متعددة، من بينها فرض عقوبات، في حال عدم الوفاء بالالتزامات.

كما أفاد بأن الولايات المتحدة لن تقدِم، خلال المفاوضات، على أي خطوة "من شأنها تعريض أمن حلفائها في المنطقة للخطر".

ورداً على سؤال بشأن الآلية المتعلقة بإدارة وتشغيل مضيق هرمز، أعرب روبيو، عن اعتقاده بأن العالم بأسره سيعارض أي آلية تفرض رسوما مقابل استخدام المياه الدولية.

ومساء الثلاثاء، وصل روبيو، إلى الإمارات في مستهل جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين، وتبحث ملفات إقليمية عدة، في مقدمتها التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة.

وفي 18 يونيو/حزيران 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وشرعتا في 21 من الشهر ذاته في مفاوضات بسويسرا لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

وردت إيران بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، كما شنت هجمات على ما قالت إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول خليجية، بينها الإمارات والكويت والبحرين، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.