روبيو: الصين تمثل أكبر تحد جيوسياسي للولايات المتحدة قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الصين تمثل "أكبر تحد جيوسياسي" لبلاده، معتبرا أن العلاقات معها تعد "الأهم التي ينبغي إدارتها".

أنقرة / الأناضول

وزير الخارجية الأمريكي قبيل مرافقته الرئيس ترامب إلى الصين:

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قبيل مرافقته الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية الخميس على موقعها.

وأوضح روبيو أن الصين دولة كبيرة وقوية وستستمر في النمو.

وأشار إلى احتمال وجود تعارض بين مصالح الولايات المتحدة والصين في بعض الملفات، مضيفا: "سيتعين علينا إدارة هذه الخلافات من أجل منع الحروب والحفاظ على السلام والاستقرار في العالم".

وأكد روبيو أن هناك أيضا مجالات يمكن أن يتعاون فيها البلدان، مشددا على ضرورة عدم الابتعاد عن تلك الفرص.

وفي ما يتعلق بالتجارة، قال إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تعتمد على الصين أو أي دولة أخرى، معتبرا أن بكين "تريد أن يصبح العالم معتمدا عليها بنسبة مئة بالمئة".

وأمس وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين لبحث العلاقات الثنائية والملفات الاقليمية والدولية مع نظيره شي جين بينغ.

