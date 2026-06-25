الزلزالان المدمران ضربا البلاد مساء الأربعاء وأديا إلى مصرع 32 مواطنا وإصابة أكثر من 700، في حصيلة أولية

روبيو: أرسلنا إلى فنزويلا فرق إنقاذ وموارد طبية لمواجهة تداعيات الزلزالين الزلزالان المدمران ضربا البلاد مساء الأربعاء وأديا إلى مصرع 32 مواطنا وإصابة أكثر من 700، في حصيلة أولية

أنقرة / الأناضول

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده أرسلت فرق بحث وإنقاذ وموارد طبية ومساعدات إنسانية إلى فنزويلا، عقب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد مساء الأربعاء.

وقال روبيو بتدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، إنه يتقدم بالتعازي إلى الشعب الفنزويلي عقب الزلزالين الذين خلفا عشرات الضحايا.

ووذكر وزير الخارجية أن الولايات المتحدة "تقف إلى جانب الشعب الفنزويلي في هذه الأوقات العصيبة".

وأضاف: "بأمر من الرئيس دونالد ترامب، تقوم وزارة الخارجية الأمريكية على الفور بإيفاد فرق بحث وإنقاذ إلى فنزويلا، وإرسال موارد طبية ومواد إنسانية".

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.



وفي حصيلة أولية، أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، الخميس، مصرع 32 مواطنا وإصابة أكثر من 700، إثر الزلزالين.

