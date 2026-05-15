رغم هشاشتها.. واشنطن تعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان 45 يوما استئناف المسار السياسي للمفاوضات سيكون في 2 و3 يونيو المقبل، بحسب الخارجية الأمريكية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما، عقب مباحثات وصفتها بـ"المثمرة للغاية" استضافتها واشنطن على مدى يومين.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل بشكل يومي خرق اتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، في لبنان عبر عمليات قصف وتدمير تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، الجمعة، إن الولايات المتحدة استضافت يومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، جولة محادثات بين إسرائيل ولبنان، أسفرت عن الاتفاق على تمديد وقف الأعمال العدائية المبرم في 16 أبريل، لمدة 45 يوما، بهدف إتاحة المجال لتحقيق مزيد من التقدم.

وأضاف بيغوت، أن الخارجية الأمريكية "ستستأنف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 يونيو/ حزيران المقبل"، فيما سيُطلق "مسار أمني في وزارة الحرب (الدفاع) يوم 29 مايو بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين".

وأوضح أن واشنطن تأمل أن تسهم هذه المناقشات في تحقيق سلام دائم بين البلدين، والاعتراف الكامل بسيادة كل طرف ووحدة أراضيه، إضافة إلى ترسيخ الأمن على طول الحدود المشتركة.

