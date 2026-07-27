الطائرة عبرت أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا، خلال رحلة نتنياهو إلى واشنطن، وهي دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية..

رغم مذكرة اعتقاله.. طائرة نتنياهو تعبر مجددا أجواء دول أوروبية الطائرة عبرت أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا، خلال رحلة نتنياهو إلى واشنطن، وهي دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية..

أنقرة/ الأناضول

عبرت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا، أجواء دول أوروبية عضوة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، رغم مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.

ووفق بيانات موقع "فلايت رادار" لتتبع حركة الطيران، غادرت طائرة نتنياهو إسرائيل ظهر الاثنين متجهة إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسلكت الطائرة مساراً مشابهاً لما اتبعته خلال رحلتيه إلى الولايات المتحدة في 28 ديسمبر/كانون الأول و10 فبراير/شباط.

وأظهرت البيانات أن الطائرة عبرت أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا، وهي دول أطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان نتنياهو يتجنب في زيارات سابقة دخول أجواء عدد من الدول خشية التعرض للاعتقال، إلا أنه استخدم خلال توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2025 المجالين الجويين اليوناني والإيطالي، دون المرور عبر الأجواء الفرنسية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.