تدوينة للقائد العام الأسبق للحرس الثوري الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، قبيل مفاوضات مرتقبة في سويسرا..

رضائي للوفد الإيراني: واشنطن تنقض العهود والحذر واجب تدوينة للقائد العام الأسبق للحرس الثوري الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، قبيل مفاوضات مرتقبة في سويسرا..

إسطنبول/ الأناضول



قبيل انطلاق محادثات فنية بين طهران وواشنطن في سويسرا، دعا القائد العام الأسبق للحرس الثوري الإيراني وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، وفد بلاده إلى توخي الحذر وعدم الإفراط في التفاؤل.

وفي تدوينة بحسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأحد، اعتبر رضائي أن لجوء واشنطن إلى خيار المفاوضات جاء بعد فشل استراتيجيتها القائمة على "السلام من خلال القوة" لإجبار طهران على الاستسلام.

وأضاف محذراً الوفد المفاوض: "لقد أثبت العدو (الولايات المتحدة) أنه ينقض العهود؛ لذا وجب توخي أقصى درجات الحذر، فالعواقب الناجمة عن أي تفاؤل مفرط ستمنح الخصم فرصة للاستغلال".

ووصل وفد إيراني رفيع المستوى إلى مدينة زيورخ السويسرية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، لبحث آليات تطبيق مذكرة التفاهم، وسبل وقف الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.

ويقود الوفد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، برفقة وزير الخارجية عباس عراقجي.

والسبت، أعلنت باكستان، أن محادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنطلق في منتجع بورغنشتوك السويسري، الأحد، في إطار "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهّد لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران بشكل دائم.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، في 14 يونيو/حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.