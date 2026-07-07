رسميا.. انطلاق القمة 36 لحلف "الناتو" في أنقرة انطلقت بافتتاح منتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج والاستثمارات العابرة للأطلسي

أنقرة / الأناضول

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، النسخة 36 من قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وبدأت فعالياتها بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج العابر للأطلسي والاستثمارات المرتبطة به.

وأفاد مراسل الأناضول أن المنتدى أقيم في أحد فنادق أنقرة، ومن المتوقع أن يكون أوسع فعالية صناعية في تاريخ "الناتو".

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء دول وحكومات الحلف في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية، يوم الأربعاء، كما يستضيف المجمع، الثلاثاء، فعاليات بمشاركة وزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء في الحلف.

وعلى مدى الأعوام الأربعة الماضية، كان منتدى الصناعات الدفاعية يُنظّم كفعالية هامشية ضمن قمم "الناتو"، فيما يُقام للمرة الأولى في تركيا ضمن البرنامج الرسمي للقمة.

وبحسب البرنامج الرسمي الذي نشره "الناتو"، من المنتظر الكشف عن "إعلان مهم" خلال المنتدى، ويشارك فيه نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووزير الدفاع يشار غولر، والأمين العام للحلف مارك روته، حيث سيلقون كلمات خلال فعالياته.

كما من المتوقع أن يدلي روته والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتصريحات ضمن المنتدى الذي يشهد جلسات مختلفة حول الصناعات الدفاعية.

وسبق أن أعلن روته أن زيادة إنتاج الصناعات الدفاعية لدى الحلفاء ستكون من أبرز مواضيع المنتدى.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول الأعضاء على هامش القمة.

ومن أبرز المشاركين بالقمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظرائه الفرنسي إيمانويل ماكرون، والفنلندي ألكسندر ستوب، والسلوفاكي بيتر بيليغريني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

كما يشارك المستشار الألماني فريدرش ميرتس، ورؤساء وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، وكندا مارك كارني، وألبانيا إيدي راما، وبلغاريا رومين راديف، والجبل الأسود ميلويكو سبايتش.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس أردوغان بالأمين العام للناتو مارك روته، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

ويتخلل القمة مأدبتا عمل تجمعان وزراء الخارجية والدفاع للدول الأعضاء، فيما تُعقد جلسة خاصة على مستوى وزراء الخارجية ضمن "مبادرة إسطنبول للتعاون"، التي أُطلقت خلال قمة الناتو في إسطنبول بالعام 2004، وتضم قطر والبحرين والكويت والإمارات.

ومن المنتظر أيضاً عقد اجتماع وزراء خارجية الناتو ودول "مبادرة إسطنبول للتعاون".

وتشهد القمة أعلى مشاركة لوسائل الإعلام الدولية في تاريخ قمم الحلف.

وتستضيف تركيا، الثلاثاء والأربعاء، القمة الـ36 للناتو، وذلك للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عاماً على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، وتحظى القمة بأهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.