رام الله.. إصابة فلسطيني برصاص إسرائيلي وبدء شق طريق استيطاني

رام الله/ لبابة ذوقان/ الأناضول

أصيب شاب فلسطيني، الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع شروع القوات الإسرائيلية في أعمال شق طريق استيطاني في المنطقة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بلاغ مقتضب وصل الأناضول، إن فلسطينيًا أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الجلزون، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي.

وأشارت إلى أن إصابته وصفت بـ"الخطيرة"، وتم إدخاله إلى غرفة العمليات.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قالت في بيان في وقت سابق الأحد، إن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في القدمين، إثر إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار عليه في مخيم الجلزون، قبل نقله إلى المستشفى.

وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية شرعت في أعمال شق طريق استيطاني في منطقة ضاحية الزراعة التابعة لمخيم الجلزون.

وأشارت إلى أن الطريق يستهدف خدمة المستوطنين الإسرائيليين.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ويرتكبون اعتداءات بهدف تهجير الفلسطينيين قسرا، وفق بيانات فلسطينية.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد، عبر سياساتها في الضفة الغربية، بما في ذلك هدم المنازل وتوسيع الاستيطان، لإعلان ضم الضفة الغربية رسمياً، بما يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، ما أسفر، وفق معطيات فلسطينية رسمية، عن مقتل أكثر من 1182 فلسطينيًا، وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 24 ألفًا.