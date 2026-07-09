رئيس وزراء كندا يبدأ زيارة للسعودية هي الأولى من نوعها منذ 26 عاما تعد زيارة مارك كارني الأولى لرئيس وزراء كندي إلى المملكة منذ زيارة جان كريتيان عام 2000

إسطنبول/ الأناضول

بدأ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس، زيارة إلى السعودية، هي الأولى من نوعها منذ 26 عاما، في إطار مساعي أوتاوا لتوسيع علاقاتها الاقتصادية وتنويع شراكاتها التجارية.

وقالت الخارجية السعودية، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن ولي العهد محمد بن سلمان، استقبل كارني، في قصر السلام بمدينة جدة، غربي المملكة، حيث أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.

وتعد زيارة كارني، الذي تولى رئاسة الوزراء في مارس/ آذار 2025، الأولى لرئيس وزراء كندي إلى السعودية منذ زيارة جان كريتيان عام 2000.

وفي 24 مايو/ أيار 2023، أعلنت السعودية وكندا إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى وضعها السابق، بعد نحو 5 سنوات من أزمة بين البلدين.

وتأتي الزيارة في وقت تبذل فيه كندا جهودا لتنويع تجارتها وجذب الاستثمارات، في ظل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهديداته بشأن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ما يبرز اعتماد أوتاوا الكبير على واشنطن، شريكها التجاري الأكبر.

في المقابل، تسعى السعودية إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ضمن خطة يقودها ولي العهد لتنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتماده على النفط.

يتبع///