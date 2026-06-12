مارك كارني قال إنه سيشارك في قمة قادة الناتو التي ستُعقد في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو..

رئيس وزراء كندا: تركيا حليف استراتيجي مهم للغاية مارك كارني قال إنه سيشارك في قمة قادة الناتو التي ستُعقد في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو..

هاميلتون/ الأناضول

وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تركيا بأنها حليف مهم للغاية في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وقوة إقليمية مؤثرة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية من تورنتو الكندية، الخميس، تطرق خلالها إلى علاقات بلاده مع تركيا.

وقال: "تركيا حليف مهم للغاية في حلف الناتو، وعلى المستوى الإقليمي أيضًا".



ولفت كارني إلى أن تركيا تُعد واحدة من أهم الشركاء والقوى الاستراتيجية في المنطقة الممتدة من البلقان إلى الشرق الأوسط والقوقاز وما بعدها.

وأكد رئيس الوزراء الكندي وجود علاقات متعمقة مع تركيا، مشيرًا إلى أنه سيشارك في قمة قادة الناتو التي ستُعقد في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز القادم.



كما أفاد بأنه سيزور تركيا مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.