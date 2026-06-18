الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما في التجارة والاستثمارات..

رئيس وزراء سنغافورة يزور تركيا الجمعة الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما في التجارة والاستثمارات..

أنقرة / الأناضول

يجري رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، زيارة عمل رسمية إلى تركيا غدا الجمعة، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما في التجارة والاستثمارات.

جاء ذلك في بيان الخميس، صادر عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران عبر منصة "إن سوسيال" التركية.

وأوضح دوران أنه سيتم خلال زيارة رئيس وزراء سنغافورة استعراض العلاقات بين البلدين من جميع جوانبها وخاصة التجارة والاستثمار.

كما سيتم تقييم سبل التعاون الثنائي، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية.