رئيس وزراء سنغافورة يزور تركيا الجمعة

Zafer Fatih Beyaz, Yılmaz Öztürk
18 يونيو 2026•تحديث: 18 يونيو 2026
أنقرة / الأناضول
يجري رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، زيارة عمل رسمية إلى تركيا غدا الجمعة، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ولا سيما في التجارة والاستثمارات.
جاء ذلك في بيان الخميس، صادر عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران عبر منصة "إن سوسيال" التركية.
وأوضح دوران أنه سيتم خلال زيارة رئيس وزراء سنغافورة استعراض العلاقات بين البلدين من جميع جوانبها وخاصة التجارة والاستثمار.
كما سيتم تقييم سبل التعاون الثنائي، ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية.